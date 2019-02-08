Pazaryeri Belediyesi Meclisi Toplantısı
1 saat önce
Pazaryeri Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı.
Pazaryeri
Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı.
Başkan Muzaffer Yalçın
, başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen maddelerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Meclis toplantısını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Şubat Ayı Meclis Toplantısında aldığımız kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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