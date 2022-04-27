Pazaryeri Belediyesi'nden çiftçilere ayçiçeği yağı üretimi için destek - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesince çiftçilere ücretsiz 175 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye binası önüne kurulan stantta üreticilere destek olduklarını belirterek, "500 dekar alana ekilebilecek 175 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz. Bir nebze de olsa çiftçimize destek olmuş oluyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur." dedi.

Başkan Tekin daha sonra hazırlanan tohum paketlerini çiftçilere teslim etti.