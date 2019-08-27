Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Belediyesi'nden kaldırım düzenleme çalışması
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Pazaryeri Belediyesi'nden kaldırım düzenleme çalışması

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi bazı sokak ve caddelerde engelli vatandaşlar ve çocuk arabaları için kaldırım düzenleme çalışmaları yaptı.

Pazaryeri Belediyesi'nden kaldırım düzenleme çalışması, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi bazı sokak ve caddelerde engelli vatandaşlar ve çocuk arabaları için kaldırım düzenleme çalışmaları yaptı.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan çalışmalar ile açıklamasında, "Pazaryeri ilçemizin bazı cadde ve sokaklarında özellikle yürüme engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan engellilerin, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendi başlarına kolaylıkla girip çıkamadıklarını, çocuğu, bebeğini araba ile gezdirmek isteyen vatandaşlarımızın kaldırımlara çıkarken zorlandığını gördük. Sokaklarda ve caddelerde eksiklikler tespit edilip gerekli olan yerlere vatandaşlarımız rahat dolaşabilmeleri ve onların hayatının kolaylaştırılması için rampalar yaptık" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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