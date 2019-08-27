Pazaryeri Belediyesi'nden kaldırım düzenleme çalışması

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi bazı sokak ve caddelerde engelli vatandaşlar ve çocuk arabaları için kaldırım düzenleme çalışmaları yaptı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan çalışmalar ile açıklamasında, "Pazaryeri ilçemizin bazı cadde ve sokaklarında özellikle yürüme engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan engellilerin, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendi başlarına kolaylıkla girip çıkamadıklarını, çocuğu, bebeğini araba ile gezdirmek isteyen vatandaşlarımızın kaldırımlara çıkarken zorlandığını gördük. Sokaklarda ve caddelerde eksiklikler tespit edilip gerekli olan yerlere vatandaşlarımız rahat dolaşabilmeleri ve onların hayatının kolaylaştırılması için rampalar yaptık" ifadesinde bulundu. - BİLECİK