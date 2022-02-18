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Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

18.02.2022 10:32
Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde gıda ürünü satan işletmelere denetimlerde bulunan ekipler ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği kontrol etti. Ekipler fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol ederken son kullanma tarihlerine bakmayı da ihmal etmedi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti
Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

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Katma değer vergisi, Zabıta Müdürlüğü, Pazaryeri, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti - Son Dakika
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