Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve bir işçi temsilcisinin yer aldığı görüşmede yeni sözleşme maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Tekin, kendisinin daha önce belediyede işçi olarak çalıştığını anımsattı.

İşçilerin halini bildiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Çok zengin bir belediye değiliz ama sizlerin de kıymetini bilirim o yüzden sendika ile gayet güzel bir şekilde orta yolda buluştuk. Birbirimizin kıymetini bilerek çalışacağız. Herkes işini düzgün yaparsa hiçbir problem yaşamayız. Geçen yıl olmayan günlük 5 lira yemek ücreti ve Ramazan Bayram yardımı da yeni sözleşmeye eklendi, herkese hayırlı olsun.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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