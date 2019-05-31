Pazaryeri Belediyesinden iftar programı

Pazaryeri
Belediyesince bazı derneklerin de iş birliğiyle 3 bin kişilik iftar programı düzenlendi.
Protokol üyeleri ve ilçe halkını aynı sofrada buluşturan programda, dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, katılımcılara teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bu iftarda birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduk. İnşallah her zaman böyle devam eder. İftara katkı sağlayan tüm sponsorlara çok teşekkür ederim." dedi.
İlahi dinletisi ve semazen gösterisiyle devam eden programa Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt
, Söğüt
Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
, Vezirhan
beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, İl Genel ve Belediye meclislerinin üyeleri, dernek başkanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.