Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Belediyesinden iftar programı
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Pazaryeri Belediyesinden iftar programı

13 dakika önce

Pazaryeri Belediyesince bazı derneklerin de iş birliğiyle 3 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesinden iftar programı, System.String[]
Pazaryeri Belediyesince bazı derneklerin de iş birliğiyle 3 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Protokol üyeleri ve ilçe halkını aynı sofrada buluşturan programda, dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, katılımcılara teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bu iftarda birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduk. İnşallah her zaman böyle devam eder. İftara katkı sağlayan tüm sponsorlara çok teşekkür ederim." dedi.
İlahi dinletisi ve semazen gösterisiyle devam eden programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Vezirhan beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, İl Genel ve Belediye meclislerinin üyeleri, dernek başkanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:15 Kaynak: AA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Güncel
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