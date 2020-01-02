Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.

Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Destek Hizmetleri ekipleriyle Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na giderek yaban hayvanlarına ve bölgedeki köpeklere yem bıraktı.

Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "İlçemiz genelinde kar yağışının başlaması ile beraber sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Özellikle ilçe merkezinden uzak mesire alanlarımızda sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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