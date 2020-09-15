Pazaryeri Belediyesinin "dijital eğitim sistemi" öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından "Sanal Sınıf Projesi" kapsamında online dersler, profesyonel videolu eğitimler, deneme sınavları, konu tekrar testleri ve detaylı soru çözümleri ile birçok içeriğin bulunduğu dijital eğitim sistemi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sisteme, "dijital.pazaryeri.bel.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

"Sanal Sınıf"tan yararlanmak isteyen öğrencilerin, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ve öğrenim belgesi ile Pazaryeri Belediyesine veya internet sitesinin "Üye Ol" bölümünden kayıt yaptırması gerekiyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konuyla ilgili açıklamada şunları kaydetti:

"Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Sanal Sınıf'a kendilerine ait program şifreleri ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saatinde ulaşabilecek, dersleri izleyebilecek, alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Destekleyici bir eğitim modeli olan sistemde, deneme sınavları da olacak. LGS'ye hazırlanan 8. sınıflar ile TYT ve AYT'ye girecek 12. sınıflara özel canlı yayınlar yapılacak. Öğrenciler, eğitmenlere soru sorabilecek. Veliler de aynı site üzerinden öğrencilerin başarı grafiğini takip edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu içeriklerin yer alacağı proje ile dershane, engelli öğrencilerin evlerine götürülmüş olacak. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan toplam 3 bin 700 saatlik eğitim videosu, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için alt yazı ile desteklenecek.

Pazaryerili gençlerin eğitimine destek, ailelerimizin eğitim bütçesini en aza düşürmek adına hayata geçirilen Sanal Sınıf Projesi'ne katkı koymak isteyen hayırsever vatandaşlar, Pazaryeri Belediyesinin açtığı hesaplara şartlı bağış yapabilecek. Çocuklarımızın geleceğine dokunacak projemize destek vermek isteyen hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz."