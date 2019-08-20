Son Dakika Haberleri: "Pazaryeri boncuğu" üreticileri birlik kuracak
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"Pazaryeri boncuğu" üreticileri birlik kuracak

1 saat önce

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve "Pazaryeri boncuğu" ismiyle tescillenen fasulyenin üreticileri için birlik kurulacak.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve "Pazaryeri boncuğu" ismiyle tescillenen fasulyenin üreticileri için birlik kurulacak.
Kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı dolayısıyla rağbet gören "Pazaryeri boncuğu"nun sezonun başlangıcında kilogramı tarladan 7 lirayken birkaç gün içinde bu fiyat 3 liraya kadar düştü.
Belediye Kültür Merkezi'nde, İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi öncülüğünde fiyatlardaki dengesizliğin düzenlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Çevik ile Ziraat Odası Başkanı Hasan İpar, üreticilerin şikayetlerini dinledi.
Toplantının sonunda üreticiler birliği kurulması kararı alındı. Bunun üzerine gönüllü 16 üretici, bir heyet oluşturarak birlik kurma çalışmalarına başlayacak.
Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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