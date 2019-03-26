Pazaryeri Cenaze Aracına Kavuştu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından ilçeye cenaze aracı kazandırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından ilçeye cenaze aracı kazandırıldı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, cenaze aracının ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Pazaryerili hemşehrilerimiz cenaze aracımızın yenilenmesi ile ilgili bazı öneriler ve eski aracın donanımsal olarak yeterli olmadığını belirtiyorlardı. Biz de hemşehrilerimize tam donanımlı bir cenaze ve morg aracı sözü vermiştik. Pazaryeri Belediyesi olarak halkımıza verdiğimiz ve bugün bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

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