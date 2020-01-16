Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi - Son Dakika

Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlatılan Eğitim Yolculuğu Projesi kapsamında, ilçedeki başarılı öğrenciler Bursa'yı gezdi.

Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlatılan Eğitim Yolculuğu Projesi kapsamında, ilçedeki başarılı öğrenciler Bursa'yı gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler, öğretmenleriyle Bursa'ya gitti.

Tarihi ve turistik yerleri gezen öğrenciler, Tofaş Fen Lisesi'nde de laboratuvarları inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlarda başarı gösteren öğrencileri proje ile ödüllendirdiklerini söyledi.

Ekinci, her öğrencinin kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projede amacımız öğrencilerin kişisel gelişimlerini geliştirmek, ufkunu açmak, başka okullarla tanışmak, kendilerine öz güven aşılamak ve motivasyonlarının artırılmasıdır. Bu sebeple başarılı 6 öğretmen ve her okuldan ilk üçe giren 24 öğrenciyi Bursa Tofaş Fen Lisesi ve Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdik. İlk yarı tatil öncesi öğrencilerimizin moralleri düzgün olarak tatile girmelerini sağladık."

Pazaryeri, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
17:48 VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
17:48 ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ "FETÖ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
17:48 TürkAkım'dan engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika
17:48 Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis - Son Dakika
17:47 Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazaryeri Eğitim Yolculuğu Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]