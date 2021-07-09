Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2018-2019-2020 yılına ait olağan genel kurulu yapıldı.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda 163 üyeden 38'inin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Mustafa Yalamacılar ve yönetim kurulu güven tazeledi.

2018-2019-2020 yılı çalışma, denetim, hesap raporları okunarak oy birliğiyle onaylandı. Daha sonra 2021-2022-2023 yılının bütçesinin karara bağlandı.

Toplantıda, konuşan Yalamacılar, "Bu yıl kooperatifimizin 51. genel kurulunu yaptık. Kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği geçenleri minnet ve şükranla anıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda zorlukla karşılaşmadık. Bunun sebebi üyelerin duyarlılığı sayesinde olmuştur. Genel olarak 2018- 2020 yılı kooperatifimiz açısından çok verimli geçmiştir. Tüm esnaflarımıza teşekkür eder bol bereketli hayırlı işler dilerim." dedi.

Genel kurula Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve ilçe kooperatif başkanları ile üyeler katıldı.