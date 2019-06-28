Son Dakika Haberleri: Pazaryeri esnafından Başkan Tekin'e sevgi seli
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Pazaryeri esnafından Başkan Tekin'e sevgi seli

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin göreve geldiği 1 Nisan gününden beri ilçe esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyip sohbet ediyor.

Pazaryeri esnafından Başkan Tekin'e sevgi seli, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin göreve geldiği 1 Nisan gününden beri ilçe esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyip sohbet ediyor. Esnaflar da Başkan Tekin'e memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde esnaflık yapan vatandaşlar Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yapmış olduğu ziyaretlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Bizleri her gün ziyaret eden bir başkanımız var. Başkanımız iş yerlerimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırıyor. İlçe halkı olarak Belediye Başkanımız ile ilgili hiçbir sorunumuz olmadı olan sorunlarımızı da kendisi çözüyor. Biz kendisini Belediye Başkanlığından ziyade bir kardeşimiz olarak çok sevdik. İlçe esnafı olarak belediye başkanımızın her zaman yanındayız kendisine görevinde başarılar dileriz" diye konuştu. Başkan Tekin ise her gün ortalama en az 4, 5. esnafı ziyaret ettiğini belirterek, "Onlara işlerinde kolay gelsin hayırlı işler dileklerimizi iletiyoruz, onlar ile sohbet ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
1 Nisan, Zekiye Tekin, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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