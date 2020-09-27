Pazaryeri Gençlik Merkezi faaliyetine başladı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi hizmete girdi.

Gençlik liderleri tarafından merkeze gelen gençlerin ateşi ölçüldükten sonra tanıtım yapılarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Has odada gençlere ikram yapıldı, gençlerin talepleri dinlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İslam Özkul, yaptığı açıklamada, "Merkezi gençlerle buluşturmaya başladık. Bu sayede yapılacak sosyal aktivitelerle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Gençler burada güzel vakit geçirecek, ders çalışabilecek." ifadelerini kullandı.