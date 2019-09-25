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Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde incelemeler yapıldı

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven ile birlikte Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde incelemeler yapıldı, System.String[]

Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven ile birlikte Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


İl Müdürü Yıldız, Pazaryeri Gençlik Merkezini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Yıldız, "Pazaryeri Kaymakamımız Oray Güven ile birlikte Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlerimizin kullanımına sunulacak gençlik merkezinde inovasyon atölyesi, kişisel gelişim atölyesi ve dini ilimler atölyelerinde eğitim alacak olan gençler ayrıca spor salonunda faaliyet gösterecek spor kurslarında ve bununla birlikte resim kursu, müzik, el sanatları gibi alanlarda boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirme imkanı bulacaklardır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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