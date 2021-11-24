Pazaryeri Gençlik Merkezi'nden "Isıtan Eller" projesi etkinliği - Son Dakika

Pazaryeri Gençlik Merkezi ile Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayata geçirilen "Isıtan Eller" Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bot gönderildi.

Pazaryeri Gençlik Merkezi üyelerince Erzurum Narman ilçesindeki 3 köy okuluna kışlık bot gönderildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz ve genç gönüllülerce kolilere yerleştirilen kışlık botlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kargo ile Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.