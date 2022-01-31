Pazaryeri Gençlik Merkezi, Suriyeli mağdurlar için toplanan yardımları teslim etti - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" başlıklı yardım kampanyası kapsamında giysi bağışı yapıldı.

Kampanya çerçevesinde toplanan mont, ayakkabı, çorap, pantolon, gömlek, bere ve atkı gibi eşyalar, Pazaryeri Gençlik Merkezi tarafından Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teslim edildi.

Hazırlanan koliler, hava şartlarının ağır seyrettiği İdlib'deki çocuklara ulaştırılacak.

Pazaryeri Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, yüzlerce ayakkabı ve giyim eşyalarının bağışlanmasıyla dolayı Pazaryeri halkına teşekkür etti.