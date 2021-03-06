Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yorgancılık kursuna kadınlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yorgancılık kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan yorgancılık Pazaryeri'nde yaşatılmaya çalışılıyor.

Pazaryeri'nde yıllardır devam eden yorgancılık kursu, haftanın 3 günü yapılan kursa 15 kursiyer devam etmektedir. Seher Uğurlu'nun eğitmenliğini yaptığı yorgan dikimi, kursu toplam 158 saat sürüyor. Kursta düz dikiş, yorgan desenleri, yorgan dikmeye hazırlık, elde yorgan dikme ve işleme, makinede yorgan üretimi konuları uygulanıyor.

Kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar, kendi yorganlarını yünden veya elyaftan el emeği ile üretmeye çalışıyor.

Bilecik genelinde tek yorgancı esnafının Bozüyük'te bulunduğunu belirten Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük, yorgancılık mesleği ile ilgili olarak şunları söyledi,

Kendisinin de terzi çıraklığından yetiştiğini ve tüm eğitimleri sırasında ve eğitimlerinden sonra terzilik yaptığını, geçmişte birçok terzi çırağı yetiştirdiğini belirterek artık birçok meslekte çırak yetişmediğini, bu mesleklerden birinin de yorgancılık olduğunu belirtti.

Yorgan dikimi kursunu tamamlayan kursiyerlere, kurs bitirme sertifikası veriliyor.