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Pazaryeri HEM Bilecikliler gecesine katıldı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Halk İlçe Eğitim Merkezi (HEM), İstanbul Bilecikliler Derneği'nin İstanbul Kartal'da düzenlediği "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş Gecesine" katıldı.

Pazaryeri HEM Bilecikliler gecesine katıldı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri Halk İlçe Eğitim Merkezi (HEM), İstanbul Bilecikliler Derneği'nin İstanbul Kartal'da düzenlediği "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş Gecesine" katıldı.


Geceye katılan Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi, geceye Bilecik kültürünü tanıtmak üzere eskiden kullanılan bindallı, elmasiye ve gelin kıyafetleri ile eski oyalarla süslenmiş yazmalar ve çevrelerin derlenmesiyle oluşturulan sergi ile katıldı.


Geceye katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecikliler Dernek Başkanı Oktay Tepe ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Küçükelmalılar Köyü Dernek Başkanı Metin Aynigül ve Penfolk Derneğinin folklorcuları Halk Eğitim Merkezi standını ziyaret ederek sergideki işlerle ilgili bilgiler aldılar.


Bilecik'ten, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Kocaeli'den çok sayıda Bileciklinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Oktay Tepe, geceye katılan tüm Bileciklilere teşekkür ederek, bu birlik ve beraberliğin daha geniş alanlarda da devam etmesi için ileriye dönük çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Gecede Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür ettiler. - BİLECİK

Pazaryeri, İstanbul, Bilecik, Kartal, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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