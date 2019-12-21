Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri'ne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri'ne katıldı - Son Dakika

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri'ne katıldı

6 saat önce

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri Konferansı'na katıldı.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri'ne katıldı, System.String[]

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri Konferansı'na katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilerine çalışmaları ve hayatı hakkında bilgi verdi.

İş hayatından sekreterliğe ve ardından gelen belediye başkanlığı görevine kadar yaşadıklarını öğrencilerle paylaşan Tekin, "Kendinize bir hedef koymanız gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelisiniz." diye konuştu.

Etkinliğe, okul müdürü Yusuf Özcan, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz, Karadenizliler Dernek Başkanı Kısmet Turan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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