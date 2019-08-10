Son Dakika Haberleri: Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden trafik denetimi
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Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden trafik denetimi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri bayram öncesi ilçede trafik denetimlerini sıklaştırarak broşürlü bilgilendirme yaptı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden trafik denetimi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri bayram öncesi ilçede trafik denetimlerini sıklaştırarak broşürlü bilgilendirme yaptı.

Ekipler, ilçenin girişinde gerçekleştirdikleri kontrollerde araç sürücülerin ve yanındaki yolcuların emniyet kemeri kontrolünü gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin projesi kapsamında yapılan uygulamada, Trafik Şube Amirliği ekipleri uygulama noktasındaki araçlardaki çocuklara broşürler vererek bilgilendirdi. Pazaryeri Emniyet Merkezi Amir vekili İnan Kılıçoğlu da uygulama noktasına gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Proje hakkında bilgiler veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerin bayram sürecince sık sık devam edeceğini belirtti - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
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