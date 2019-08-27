Pazaryeri ilçesi Koreli misafir turistleri ağırladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, Kore Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerini ağırladı.



Korelilerin Pazaryeri gezisi Kaymakamı Oray Güven'in Bozcaarmut göletinde sabah kahvaltısı ile başlarken, misafirler doğa yürüyüşü yaptılar, tarladan çilek yediler ve ilçeye bağlı Kınık köyünde çömlek atölyeleri gezdiler. Çömlek yapımı hakkında bilgiler alan Koreli turistler atölyelerde çömlek yaptılar. Köyü dolaşan yabancı misafirler, daha sonra Pazaryeri ilçesinin ünlü tahinli helvasından tadıp ilçede bulunan yaşlı Kore gazisi Refik Özberber ile tanışıp sohbet ettiler. Kore Cumhuriyetinde gelen misafir turistlere eşlik eden Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe hakkında bilgiler verdi. Yapancı turistler hep birlikte Türkçe olarak 'Pazaryeri çok güzel' dediler.



Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Kore Cumhuriyetinden gelen misafirlerin ziyaretleri ile ilgili açıklamasında, "Güney Koreli 9 gezgini ağırlıyoruz. Geziye en başta Bozcaarmut'ta başladı. Bozcaarmut bizim göz bebeğimiz, ilçemizin aynası. Orada beraber bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Hep beraber güzel bir vakit geçirdik, oradan çilek tarlasına girdik dalından çilekleri kopardık hep beraber yedik ardından Kınık köyüne geldik. Dünyaca ünlü Kınık köyünde İsmail ustanın öncülüğünde çömlek atölyesine girdiler kendilerinin elleri çamura değdi. İlçe merkezine geçip bizim meşhur tahinli helvamız ile dondurmamızı tattıracağız ve kendilerine oradan uğurlayacağız. Biz burada onlardan memnun kaldık, inşallah onlarda bizden memnun kalmıştır. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ise yaptığı açıklamada, "Bebka, Kore Cumhuriyeti, Türk Büyükelçiliği, Türksab ve Turizm Tanıtma Birliği işbirliği ile Türkiye gezisi yapan Güney Koreli misafirlerimizi ilçemizde ağırladık. Bozcaarmut göletimizin eşsiz manzarasında misafirlerimize kaymakamlığımız kahvaltı ikramında bulundular, biz de misafirlik ettik. Bu güzel kardeşlerimiz çilek yeme fırsatı buldular, ilçemizden çok güzel doğal kareler aldılar. Gittikleri yerde, ülkelerinde ilçemizi, ülkemizi, Bilecik'imizi, Pazaryeri'mizi en güzel şekilde tanıtacaklarına inancımız tamdır. Yeniden misafirlerimizi daha kalabalık bir şekilde bekliyoruz" ifadesinde bulundu. - BİLECİK