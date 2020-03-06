Pazaryeri ilçesi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesi şehitler için yürüdü

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.


Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe ilçe halkı büyük katılım gösterdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar tekbirler ve marşlar eşliğinde Pazaryeri şehitliğine kadar yürüdü. Burada şehitlere saygı duruşunda bulunulurken hep bir ağızdan İstiklal Marşımız okundu. Sonrasında Kur'an'ı Kerim tilaveti ile birlikte ilçe halkı şehitler için dua etti.


Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Protokolü, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Resmi daire amirleri, vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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