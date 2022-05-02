Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi

02.05.2022 09:04

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi.

Bayram namazının ardından camiden çıkan cemaat, din görevlileriyle birlikte İlçe Mezarlığına giderek, burada dua etti. Daha sonra vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine bakım yaptı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yaptığı açıklamada, yeni nesillere örnek olmaya çalıştıklarını belirterek, ilçede uzun yıllardır devam eden geleneğin sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşların bayram namazının ardından kabristanda buluştuğunu anlatan Altay, "Kabristanın her girişinde bir mahalle topluca dualar okudu. Çok güzel bir gelenek. Amacımız yeni nesillere örnek olması ve bu geleneklerin devam etmesidir." diye konuştu.

Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi
Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi
Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi
Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi

YORUMLAR
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Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı Mezarlıklara bayram ziyareti Mezarlıklara bayram ziyareti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi - Son Dakika


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