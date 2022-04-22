Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti

22.04.2022 16:05
Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında idareciler makamlarını çocuklara devretti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında idareciler makamlarını çocuklara devretti.

Pazaryeri Kaymakamlığı makamını devralan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne okullarda kale direklerinin değiştirilmesi ve kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.

İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, konuklarına, kendilerine hedef koydukları takdirde bir gün bu makamlara gelebileceklerini ifade etti.

Belediye Başkanlığı makamına oturan öğrenciler ise işçilerden, ilçenin temizlik ve yol tamir işlerinin titizlikle yapılmasını istedi.

Jandarma komutanı ve emniyet amiri olan çocuklar da ilçe merkezi ve köylerde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için asayiş kontrollerinin sıkı bir şekilde yapılması talimatlarını iletti.

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Pazaryeri, Hisarcık, 23 Nisan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti - Son Dakika


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