Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
İlçede dün gece başlayan gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kısa sürede ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek rakımlı köylerde 40 santimetreye kadar ulaştı.
Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.
Kaynak: AA
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