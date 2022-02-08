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Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika

Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor

08.02.2022 18:35

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İlçede dün gece başlayan gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kısa sürede ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek rakımlı köylerde 40 santimetreye kadar ulaştı.

Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor
Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor
Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika


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