Pazaryeri ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin karla mücadele devam ediyor.

İlçede devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, yüksek rakımlı köylerde ise 1 metreye yaklaştı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ın koordinasyonuyla Pazaryeri- Bursa kara yolunda İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yol açma çalışmaları yapılıyor.

Kaymakam Altay, AA muhabirine, kar yağışının sürmesine rağmen ilçeye bağlı 24 köy yolu ile ana arterlerde hiçbir kapalı yolun kalmadığını söyledi.

Yolların açık tutulması için emek veren herkese teşekkür eden Altay, "Yüksek köylerimizde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ancak tüm yollarımız açık. Arkadaşlarımız gece boyunca kontrollerine devam edecek. Vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaç durumunda acil numaralarından bizlere ulaşabilirler." dedi.

İlçe merkezinde ise belediye ekipleri 24 saat esasına göre tüm sokak ve caddelerde çalışmalarını sürdürüyor.