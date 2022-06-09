Pazaryeri ilçesinde orman yangını - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde orman yangını

09.06.2022 17:32
Pazaryeri ilçesinde orman yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangının yerleşim yerine tehdit etmeden kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangının yerleşim yerine tehdit etmeden kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1.5 hektarlık alanda etkili olan yangına Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü 3 arazöz, 2 ilk müdahale ekibi ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz ve 1 su tankeri, Pazaryeri Belediyesi 1 itfaiye ve Bozüyük Belediyesi 1 itfaiye ile müdahale etti. Ayrıca Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, 5 orman mühendisi, 3 orman muhafaza memuru, 15 orman yangın söndürme işçisi, 10 jandarma personeli ve 25 köylü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının yerleşim yerine tehdit etmeden kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Pazaryeri ilçesinde orman yangını
Pazaryeri ilçesinde orman yangını
Pazaryeri ilçesinde orman yangını
Pazaryeri ilçesinde orman yangını
Pazaryeri ilçesinde orman yangını
Pazaryeri ilçesinde orman yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazaryeri ilçesinde orman yangını - Son Dakika

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