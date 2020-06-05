Pazaryeri ilçesinde tarla yolları yapılıyor - Son Dakika

Pazaryeri ilçesinde tarla yolları yapılıyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bozuk olan tarla yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bozuk olan tarla yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.
İlçeye bağlı Bozcaarmut köyünde çalışmalarına devam eden İl Özel İdare ekipleri bozuk olan tarla yollarının yapımını gerçekleştiriyor. Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın, "Köyümüzde bozuk olan tarla yollarını daha önce İlçe Özel İdare'ye bildirmiştik. Çalışmalar bugün başladı. Arazi ve tarla yollarımız yapılmaya başladı. Kırıklık mevkiinde bulunan tarlalarımızın yolları yapılıyor artık tarlalarına giden çiftçilerimizin yol sorunu kalmayacak başta Kaymakamımıza İlçe Özel İdare ve İl Özel İdare yetkililerine köy tarla yollarımızın sorunlarını çözdüğü için Bozcaarmut köylüleri adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:48 Kaynak: İHA
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