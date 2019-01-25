Pazaryeri İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaköy'de iki araç ve bir bağevine operasyon düzenledi.



Araçlar ile bağevinde yapılan aramalarda 6 gram kubar esrar, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 12 mermi ve 32 boş kovan ele geçirildi.



Şüpheliler C.B, K.A, ve O.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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