Son Dakika Haberleri: Pazaryeri İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Pazaryeri İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Pazaryeri İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaköy'de iki araç ve bir bağevine operasyon düzenledi.

Araçlar ile bağevinde yapılan aramalarda 6 gram kubar esrar, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 12 mermi ve 32 boş kovan ele geçirildi.

Şüpheliler C.B, K.A, ve O.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Pazaryeri, 3. Sayfa, Yerel, Güncel
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