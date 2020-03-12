Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri alındı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve okul girişlerinde ilaçlama yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve okul girişlerinde ilaçlama yapıldı.

Belediye ekiplerince ilçenin belirlenen kalabalık noktalarında ilaçlama yapılırken vatandaşlara da duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konu ile ilgili AA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni tip koronavirüse karşı önlemlerini almaya başladıklarını belirtti.

Tekin, tüm vatandaşların sakin olması gerektiğini, gerekli çalışmanın yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yeni tip koronavirüs ile ilgili çok büyük bir tehlike yok ama biz yine de olası bir tehditten dolayı bu önlemlerimizi aldık. İlçemizde bulunan yolcu bekleme salonları, çocuk parkları, kamu kurum ve kuruluşları ile evlerimize kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Türk milleti olarak zaten hijyen konusunda çok iyiyiz, dilerim alınan tedbirler sayesinde ülkemizi etkisi altına almadan biter gider. İnşallah tüm insanlık rahat bir nefes alır."

Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri alındı

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:05 Kaynak: AA
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