Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Adalet Bakanlığı'na bağlı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde bulunan Adalet Bakanlığı
'na bağlı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Bugün itibari ile kapanan cezaevinde bulunan 31 hükümlü mahkum dan 2'si tahliye olurken, 29 mahkum da Bilecik'te ve çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi. - BİLECİK
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