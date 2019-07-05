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Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Adalet Bakanlığı'na bağlı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.

Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Adalet Bakanlığı'na bağlı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Bugün itibari ile kapanan cezaevinde bulunan 31 hükümlü mahkum dan 2'si tahliye olurken, 29 mahkum da Bilecik'te ve çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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