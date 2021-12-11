Pazaryeri Kaymakamı Altay'dan Tarım ve Orman Personeline teşekkür - Son Dakika

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçe tarım ve hayvancılığında başarılı projeler üreten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verdi.

Belge töreninde AA muhabirine konuşan Kaymakam Altay, "Sayın Bilecik Valimiz Kemal Kızılkaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın destekleri ile Kaymakamlık ve İlçe Tarım Personelimiz ile ilçede mavi yemiş yaban mersini projesi hayata geçirildi. 'Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Pazaryeri İlçesi Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde atıl durumda olan 50 dekar araziye 15 bin adet yaban mersini fidanı dikimi gerçekleştirildi. İlçede ekonomik geliri yüksek olan projelerin hayata geçirilmesinde kuşkusuz en büyük hizmet Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü personelinin çok büyük emekleri var. Kendilerini çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

Ferhat Altay ardından tarım ve orman çalışanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.