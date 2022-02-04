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Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti

04.02.2022 09:40

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp alanında öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp alanında öğrencilerle bir araya geldi.

Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, kamp alanındaki orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerini ziyaret ederek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ve hazırlık sürecinde başarılar diledi.

Öğrencilerden büyük başarı beklediğini ifade eden Altay, her zaman destek olacaklarını belirtti.

Öte yandan, kamp evinde öğrencilerin sınava hazırlanabilmeleri için Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm materyaller temin edildi.

Kampı ziyaret eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ise öğrencilerin kamp alanında çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyleyerek, çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti
Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti
Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri Kaymakamı Altay, sömestir kampındaki öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika


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