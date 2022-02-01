Pazaryeri Kaymakamı Altay, tadilatı süren okulları inceledi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, bakım ve onarımı devam eden okul ve spor salonlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Altay, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 3 ton boyanın, ihtiyaçlar doğrultusunda tüm okullara dağıtıldığını bildirdi.

Okullarda tespit edilen eksiklikler ile öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Altay, şu bilgileri paylaştı:

"İlk olarak çocuklarımıza yönelik çalışmalar yaptık. Tabii ki okulları gezince öğretmenlerimizin çalışma ortamlarında eksikler olduğunu gördük. Buna müdahil olmamız gerektiğini düşünerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle beraber küçük rötuşlarla öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını iyileştirmek için çalışma başlattık. Eğitim ve öğretimin uygun koşullarda sağlanması için yaptığımız ilk öğretmenler odası çalışması çok güzel oldu. İnşallah bu uygulamamızı tüm okullarımızda gerçekleştirip öğretmenlerimize layık bir duruma getirmeye çalışacağız."

Altay, Beşikli Mahallesi'nde bulunan Beşeylül İlkokulunun öğretmenler odasının Milli Eğitim Bakanlığının konseptine uygun olarak yeniden dizayn edildiğini belirtti.

Bağışçılardan büyük miktarda boya desteği aldıklarını belirten Altay, yarıyıl tatili süresince tüm okulların boya işlerini bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.