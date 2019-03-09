Pazaryeri Kaymakamı Kurt Esnafı Ziyaret Etti
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Bilecik Pazaryeri İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt, ilçe esnafını ziyaret etti.
Bilecik Pazaryeri
İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt
, ilçe esnafını ziyaret etti.
Kurt, Pazaryeri ilçesinde faaliyet göstere ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Bir kahvede vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Kaymakam Vekili Fatih Kurt, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe halkı, genç ve dinamik bir kaymakam olarak nitelendirdikleri Kurt'a çalışmalarında kolaylık diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:44 Kaynak: İHA
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