Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Kaymakamı Kurt Esnafı Ziyaret Etti

Pazaryeri Kaymakamı Kurt Esnafı Ziyaret Etti

53 dakika önce

Bilecik Pazaryeri İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt, ilçe esnafını ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Kurt Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik Pazaryeri İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kurt, Pazaryeri ilçesinde faaliyet göstere ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Bir kahvede vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Kaymakam Vekili Fatih Kurt, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe halkı, genç ve dinamik bir kaymakam olarak nitelendirdikleri Kurt'a çalışmalarında kolaylık diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Fatih Kurt, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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