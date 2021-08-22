Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı - Son Dakika

Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı

İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle birçok ilçe ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı da değişti.

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