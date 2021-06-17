Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri yapıldı - Son Dakika

İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral ile Mehmet Pulat da Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.

2021 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği asil ve yedek üyelerin seçiminin yapılan toplantıda, Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın , Esemen Köyü Muhtarı Emin Bayrak Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyesi seçildi.

Son Dakika! Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim

Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı