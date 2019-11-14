Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Milli Eğitim Müdürü Ekinci görevine başladı
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Pazaryeri Milli Eğitim Müdürü Ekinci görevine başladı

6 saat önce

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut Ekinci, göreve başladı.

Pazaryeri Milli Eğitim Müdürü Ekinci görevine başladı, System.String[]

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut Ekinci, göreve başladı.


Daha önce Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Ekinci'yi makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Mahmut Ekinci, Pazaryeri, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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