Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Myo Bahçesine 150 Fidan Dikildi

Pazaryeri Myo Bahçesine 150 Fidan Dikildi

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesine 150 fidan dikimi yapıldı.

Pazaryeri Myo Bahçesine 150 Fidan Dikildi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesine 150 fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katılım sağladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulu ortak girişimiyle meslek yüksekokulu bahçesine 150 adet fidan dikimi yapıldı. Yeşilin her tonunu fazlasıyla bulunduran ilçemizde yeşil olmasına katkıda bulunduk. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:02 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Fatih Kurt, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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