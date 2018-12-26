Pazaryeri Myo Bahçesine 150 Fidan Dikildi
2 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesine 150 fidan dikimi yapıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesindeki Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesine 150 fidan dikimi yapıldı.
Fidan dikimine Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt
ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
da katılım sağladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulu ortak girişimiyle meslek yüksekokulu bahçesine 150 adet fidan dikimi yapıldı. Yeşilin her tonunu fazlasıyla bulunduran ilçemizde yeşil olmasına katkıda bulunduk. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:02 Kaynak: İHA
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