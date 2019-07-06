Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 1. Balkan Şenliği düzenlendi
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Pazaryeri'nde 1. Balkan Şenliği düzenlendi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bu yıl ilk kez düzenlenen Balkan Şenliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri'nde 1. Balkan Şenliği düzenlendi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bu yıl ilk kez düzenlenen Balkan Şenliği gerçekleştirildi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Balkan panayırında halk dansları gösterileri yapılırken İnegöl Balkan ekibinin birbirinden güzel oyunlarıyla ortam daha da şenlendi. Vatandaşlar tarafından yapılan etkinlik beğeniyle izlendi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizde bugün ilk kez düzenlediğimiz Balkan şenliğimiz Pazaryerinde ilklerin başlangıcı olacak. Başta Küçükelmalı Tabiat Parkımızı sonra Pazaryeri ilçemizdeki diğer göletlerimizi mesire yerlerimizi Turizm cenneti yapacağız. Bugün bu güzel programımızı hazırlamamızda Pazaryeri Belediyesine katkıları bulunan Sayın Emine Erbaş hanımefendiye teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şenliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis üyeleri Alattin Emral, Mehmet Pulat ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, İnegöl, Yaşam
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