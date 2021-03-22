Pazaryeri'nde 10 yaşındaki başarılı kursiyere bağlama hediye edildi - Son Dakika

Pazaryeri'nde 10 yaşındaki başarılı kursiyere bağlama hediye edildi

22.03.2021 11:01
Pazaryeri'nde 10 yaşındaki başarılı kursiyere bağlama hediye edildi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan bağlama kursunda bir kursiyere, usta öğretici Ahmet Özen tarafından bağlama hediye edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan bağlama kursunda bir kursiyere, usta öğretici Ahmet Özen tarafından bağlama hediye edildi.

Kendine ait bağlamasıyla kursa devam eden 10 yaşında Nisa Hekim'in başarısını yakından takip eden Özen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kursiyerimin kısa zamanda gösterdiği başarıdan memnuniyet duydum. Başarısını takdir ediyorum. Bu başarısını daha da ileriye taşımak gayesiyle kendisine güzel bir bağlama hediye ettim. Bir kişi de olsa onu sanat dünyasına kazandırmanın büyük bir mutluluk olacağını düşünüyorum. Kursiyerimin ileride çok iyi bir sanatçı veya iyi bir müzik öğretmeni olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük ise gençleri sanat ve sporla buluşturarak onların ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarına destek verdiklerini söyledi.

İlçede müzik ve spor kurslarının yaygınlaşması gerektiğini belirten Büyük, "Şu anda gitar, bağlama, kick boks, masa tenisi, pilates, dart ve okçuluk kurslarımız devam ediyor. Futbol kursumuz için kayıtlar sürüyor. Kurslarımıza 7'den 70'e herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Ahmet Özen, Bilecik, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pazaryeri'nde 10 yaşındaki başarılı kursiyere bağlama hediye edildi - Son Dakika


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