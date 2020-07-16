Pazaryeri'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik nöbeti - Son Dakika

Pazaryeri'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik nöbeti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da ki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pazaryeri'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi. Programlar şehitlik ziyareti ile başlarken, günün akşamında ise Pazaryeri Hükümet Konağı önünde kurulan sinevizyon ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını seyredildi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması devam eden etkinlikler, Hafız İsmail Altıntaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.


"15 Temmuz 4 yıl önce tüm dünyaya millet olma dersinin verdiğimizin bir zafer günüdür"


Programda konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "15 Temmuz 4 yıl önce tüm dünyaya millet olma dersinin verdiğimizin bir zafer günüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturunu esas olan aziz milletimizin alçak FETÖ'ye karşı gerçekleştirdiği şanlı dirilişin destanıdır. Allah bir daha bu asil millete böyle bir kara gece yaşatmasın. Allah bir daha bu millete İstiklal marşı yazdırmak nasip etmesin. Artık yeni bir çağ başlıyor, tıpkı ecdadımızın 1453' te yeni bir çağ açıp çağ kapattığı gibi şimdi sıra bizde. Bu yeni çağda safları sıklaştırmanın birlik ve beraberlik içinde olmanın tam zamanı. Ezanlar dinmesin Bayrağımız inmesin diyor hepinizi saygı ile sevgi ile selamlıyorum" dedi.


"Geçmişte yaşadığımız savaşların büyük zaferlerin son büyük halkası da 15 Temmuz gecesi kazandığımız zaferdir"


Pazaryeri ilçe Kaymakamı Berker Çırak, ise konuşmasında, "Geçmişte yaşadığımız savaşların büyük zaferlerin son büyük halkası da 15 Temmuz gecesi kazandığımız zaferdir. Bu zaferin diğerlerinden büyük bir farkı vardı diğer bütün zaferlerimiz de düşmanı tanıyorduk düşmanı biliyorduk fakat 15 Temmuz da Türk askeri kılığına giren FETÖ, hain, kalleş, terör örgütünün mensupları sizlerin, bizlerin, bizim milletimize, bizim meclisimize, bizim polisimize, vatandaşımıza sivil halkımıza kurşun sıkan hain kalleş bir örgüt ile karşı karşıya kaldık" ifadelerinde bulundu


Pazaryeri ilçesi genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere hediyeler verilirken, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri coşkuyla izlendi.


Öte yandan programa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik nöbeti - Son Dakika

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