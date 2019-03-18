Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 18 Mart Şehitleri Unutulmadı

Pazaryeri'nde 18 Mart Şehitleri Unutulmadı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'nci yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.

Pazaryeri'nde 18 Mart Şehitleri Unutulmadı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'nci yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.

Pazaryeri Şehitliği'ne Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından çelenk koyulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu siyasi partiler başkanları, gaziler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Buradan Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden program öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi adlı tiyatro gösterilerinin yapılması ve öğrencilere hediyeler verilmesinin ardından son buldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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