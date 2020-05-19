Pazaryeri'nde 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.



Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İslam Özkul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Haftası kutlamaları sona erdi. Bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle hiçbir sportif etkinlik yapılmadı. Törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Işık da katıldı.



Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İslam Özkul, vatandaşları bu akşam saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı evlerden, balkonlardan, camlardan okumaya davet etti. - BİLECİK