Pazaryeri'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye tarafından ilçede bulunan 10 cami ve Çarşı Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara ikramında bulunuldu.

Muharrem ayının, ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olduğunu belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Geçmiş yıllarda sadece çarşı meydanında yaptığımız etkinliği bu yıl ilçedeki tüm cami bahçelerinde stant kurarak daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefledik. Allah kabul etsin."

İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Tekin, vatandaşlara aşure ikram ettiler.