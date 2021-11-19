Pazaryeri'nde 50 dönüm alana yaban mersini ekildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 dönüm alanda yaban mersini dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal üretimin artırılması için 2020 yılında hazırlanan yaban mersini projesi kapsamında ilçedeki Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerindeki 50 dönümlük alana 15 bin yaban mersini fidanı dikildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaban mersini üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında 32 dönümü atıl arazi, toplamda 50 dönüm araziye 15 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Arpadere köyünden Rami Kayhan, Murat Korkmaz, Mehmet Demir, Sarnıç köyünden Gökhan Özbe, Dülgeroğlu köyünden ise İsmail Kılıç adlı üreticilerimize 15 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Projenin toplam maliyeti 405 bin lira olup yüzde 43'ü devlet desteği, yüzde 57'sini ise vatandaşımız kendi karşılayacaktır. İlçemize ve çiftçimize hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

Fidan dikimine Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de eşlik etti.