Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi - Son Dakika
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Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

07.04.2022 10:02

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor arasında oynanan 1. Amatör Küme Play-Off Grubu karşılaşmasına her iki takımın futbolcuları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için pankartla sahaya çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor arasında oynanan 1. Amatör Küme Play-Off Grubu karşılaşmasına her iki takımın futbolcuları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için pankartla sahaya çıktı.

Grupta 2. hafta müsabakaları kapsamında Pazaryeri İlçe Stadı'nda karşılaşan iki takımın futbolcuları, "Kadına şiddet insanlık suçudur" pankartıyla sahaya çıktı.

Taraftarlar futbolcuların pankartına alkışlarla destek verdi. Futbolcular sahaya çıkarken statta görevli bir kadın tarafından "Kadına karşı şiddet cehalet ve suçtur" anonsu yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, şiddete yönelik farkındalık oluşturan her iki takım yönetici ve futbolcularına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bir kadın olarak futbolcuların şiddeti kınayan pankartla sahaya çıkmalarının kendisini çok gururlandırdığını belirterek, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi kadına şiddet hiçbir koşulda mazereti olmayan bir insan hakkı ihlalidir. Zira kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur. Herkesi başlattığımız bu anlamlı akıma destek vermeye davet ediyorum. Tüm sporcu kardeşlerime ve kulüp yöneticilerine böyle bir farkındalık için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilecikspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona eren müsabakayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de izledi.

Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

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Çataklı: '(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık' Çataklı: '(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık' Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi - Son Dakika
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