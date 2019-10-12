Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.

Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kutlandı.


Pazaryeri ilçe girişinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Pazaryeri Hükümet Konağı'nda Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Program spora hizmet edenlere teşekkür belgesi ve çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle son buldu.


Öte yandan törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, okul müdürleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Hükümet, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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