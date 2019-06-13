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Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerinden sergi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki anaokul öğrencilerinin öğretim yılı boyunca yaptıkları eşyalar ve resimler bir araya toplanarak sergilendi.

Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerinden sergi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki anaokul öğrencilerinin öğretim yılı boyunca yaptıkları eşyalar ve resimler bir araya toplanarak sergilendi.

Pazaryeri Anaokulu müdürü Fevziye Kayıhan yaptığı açıklamada, "Anaokulu öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, resimleri, eşyaları tek çatı altında toplayarak ilçe halkının izlemine sunduk, yapılan çalışmalar bir yerde toplandığı için güzel bir görünüm ortaya koydu. Öğrencilerimizin başarılı çalışmaları yarınlara sanatsal olarak bir değer katacak" ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Güven ise" Minik öğrenciler görüyorum ki büyük işler başarmışlar. Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalara baktığımızda gelecek nesillerin daha iyi yetiştirildiğini işaret etmektedir" dedi.

Pazaryeri Anaokulunda sergilenen çalışmaların açılışına Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Okul Müdürü Fevziye Kayıhan gerçekleştirdi. Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler veliler açılan sergiyi gezdiler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Yaşam
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